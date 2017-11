共和黨候選人Roy Moore堅稱沒與未成年少女有不當行為

By

【KTSF 黃候彬報導】

被指控在多年前對未成年少女作出不當行為的共和黨政客Roy Moore,週五就繼續強烈否認有這回事。

Moore週五上Sean Hannity 電台節目,否認4位女性對華盛頓郵報所爆的料,他說不記得曾見過她們,又說自己通常不會同少女約會,就算有都會先問過女方的媽媽。

他並表示,從未向未成年少女提供酒精,也沒有向她們作出不當行為。

爆料的4位女性之一的Leigh Corman指,14歲那一年,Moore 帶她返家 ,給酒她喝,然後脫她衣服撫摸她。

她說Moore自己都有脫衣。

Corman的前男友表示,相信Corman所講,她不會訛稱這種事情。

Moore正競逐Jeff Session出任司法部長後,在阿拉巴馬州留下的聯邦參議員席位。

共和黨目前沒有計劃替換人選,但黨內有人認為他應退選,而當地一些共和黨選民則認為,在特別選舉即將舉行前突然爆出這些指控,相信是有人要抹黑Moore。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。