共和黨候選人Roy Moore堅稱沒與未成年少女有不當行為

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【KTSF 黃候彬報導】

被指控在多年前對未成年少女作出不當行為的共和黨政客Roy Moore，週五就繼續強烈否認有這回事。

Moore週五上Sean Hannity 電台節目，否認4位女性對華盛頓郵報所爆的料，他說不記得曾見過她們，又說自己通常不會同少女約會，就算有都會先問過女方的媽媽。

他並表示，從未向未成年少女提供酒精，也沒有向她們作出不當行為。

爆料的4位女性之一的Leigh Corman指，14歲那一年，Moore 帶她返家 ，給酒她喝，然後脫她衣服撫摸她。

她說Moore自己都有脫衣。

Corman的前男友表示，相信Corman所講，她不會訛稱這種事情。

Moore正競逐Jeff Session出任司法部長後，在阿拉巴馬州留下的聯邦參議員席位。

共和黨目前沒有計劃替換人選，但黨內有人認為他應退選，而當地一些共和黨選民則認為，在特別選舉即將舉行前突然爆出這些指控，相信是有人要抹黑Moore。

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