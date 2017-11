再有女性提指控 共和黨人Roy Moore堅持不退選

By

根據華盛頓郵報的報導,再有多兩名女性指證阿拉巴馬州共和黨人Roy Moore,在她們十幾歲的時候追求她們,她們說Moore經常去到阿拉巴馬州一個商場的商店,滋擾在該處工作的年輕女性。

名叫Gena Richardson的女人,當年高中時在商場Sears工作,當時Moore上前,問她拿電話號碼,她拒絕了,幾天後當她正在學校上課,聽到有人打電話給他,她在想:”我的天,會是我爸嗎?她之後走到校務處,原來是Moore約她約會。

根據華盛頓郵報的報導,Richardson在Moore多次邀約後,最終答應和他看電影,但事後就遭對方強吻。

另一名年輕時曾經在同一個商場工作的女人也表示,女性員工都知道Moore出現時就要避開,有雜誌就報導,該商場曾經禁止Moore進入,原因是他經常滋擾少女。

而雖然再有人指控Moore,但阿拉巴馬州的共和黨團就宣布仍然支持Moore,並表示信任選民來做決定。

白宮發言人就表示,特朗普總統認為指控令人不安,應該認真對待,他也相信應該由阿拉巴馬州人民來決定由誰來擔任他們的參議員,Moore週四已經重申不會退選。

