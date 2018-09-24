中秋節買月餅 進口和本地製價錢有多大分別（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報道】

每年中秋節，購買月餅應節或者送禮成為本地華人的習慣，灣區各地出售的月餅選擇眾多，在各華人超市，有進口的月餅，也有本地糕餅店製作的月餅，究竟價格又差別幾多呢？

每年中秋節大家都會買月餅來應節和送禮，原來中秋節月餅分為進口和本地製造，進口產地的不同，也會令月餅的價格有所不同。

在中半島San Mateo市的這家華人超市，有進口的月餅，也有本地生產的月餅，做了一下對比，大家熟悉的一些香港大品牌月餅 ，每盒大約35元到50元不等，今年流行的流心月餅，更高達64到74元一盒，本地製作的月餅價錢就相對低些，一盒大約22元到30元左右。

永和超市的朱經理就指，美中貿易戰暫未影響到今年進口月餅的價格。

朱經理說：”現在好像還沒看得出來，還差不多，有可能高一點點，但是沒有差很多。”

朱經理也指，對比上年，進口月餅的價格也沒有太大的變化。

不過仔細留意，除了幾個民眾熟悉的香港月餅品牌，還有幾個不熟悉的香港品牌，再看看價錢，這盒標註是香港月餅的比本地製造的月餅更便宜，低至11.99元一盒，為何這些進口月餅比本地更便宜呢？原因在於真正的原產地。

這些月餅，雖然標示是香港品牌或者澳門品牌，但是產地是在中國內地，細心留意盒上的標籤，就可以發現月餅的產地。

在這間超市售賣的月餅，香港生產的月餅最貴，其次是本地製造的，最便宜就是中國內地生產的。

雖然選擇眾多，但是民眾買月餅時，早就有自己的選購標準。

顧客Cathy Zhen說：”品質跟來源，我基本上選香港來的，就是比較有名的舊的品牌，像奇華或者是美心這種，因為比較好吃。”

來自舊金山的溫先生說：”多數進口多，美心的多，（今年你大概花了多少錢買月餅？）買了兩盒，（多少錢的？）那些30多塊一盒的。”

同樣來自舊金山的May說：”本地製作的新鮮些，因為香港來的那些很早就做好，運過來路程又遠，商家們早拿貨放在店內時間長，我就不是那麼喜歡。”

物價上漲令今年，本地月餅的價錢也上升，下一集帶大家去舊金山華埠的糕餅店看看。