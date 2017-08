北美上演百年一見日蝕 灣區民眾拍下日蝕照

By

【KTSF】

北美上空週一上演近百年來難得一見的日蝕現象,太陽在美西時間早上9時15分開始被月球遮蓋,雖然灣區早上天陰,但有居住在東灣的民眾仍能拍下日蝕的現象。

這次天文奇觀預料是美國史上最多人觀看的一次,數以百萬計民眾特別前往將會出現日全蝕的多個州,親睹這場天文奇觀,這些州包括俄勒岡州至南卡羅萊納州等,而在日蝕展開時,在俄勒岡州的溫度明顯回落。

由於位置的問題,灣區上空週一只出現日偏蝕,有居住在東灣Livermore市的民眾成功拍下這個奇景。

日蝕其實每一至3年都會出現,但大多數是在人跡罕至的地點出現,例如太平洋或南北極上空,這次是有社交媒體以來,日蝕首次在人口稠密的地點出現。

美國對上一次出現橫蓋東西岸的日蝕奇觀是1918年,而美國大陸對上一次日全蝕是1979年,當時也只有5個州可以看到。

美國下一次出現日蝕將會是2024年,而橫蓋東西岸的日蝕則要到2045年才再出現。

