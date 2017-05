穆迪下調中國主權評級 28年來首次（視頻）

By

【i-CABLE】

評級機構穆迪下調中國主權評級,是28年來首次。穆迪解釋,預計中國明年債務佔GDP比重增至40% ,未來5年經濟潛在增速降至近5% 。

中國財政部指穆迪做法不恰當,高估了中國經濟面臨的困難。

1989年以來首次下調中國主權評級,原因是預計整體債務槓桿持續增加。穆迪將中國主權評級由Aa3下調至A1 ,預期中國財政實力未來幾年會受一定程度的損害,評級展望就從負面調整至穩定。

穆迪解釋,中國經濟增速由2010年時的10.6% ,逐步放慢至去年的6.7%,預計隨著投資在總支出的佔比逐漸下降,勞動力加快萎縮。即使官方目標下調速度不會一致,穆迪預計未來5年,中國經濟的潛在增速將會降至接近5%。

為維持高速增長,政府會持續依賴政策刺激,推高支出,穆迪預計明年,政府直接債務負擔佔GDP的比重會增至40% ,2020年會進一步升至近 45%。

穆迪又警告,若槓桿上升速度快過預期,中國的評級或會再被下調。財政部就批評穆迪下調評級不恰當,稱高估了中國經濟面臨的困難,同時低估政府深化供給側改革及擴大需求能力。

除穆迪外,標普去年初亦將中國評級展望下調至負面,理論上有機會調低目前 AA 減評級。至於惠譽,早在2007年已經維持A+評級。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。