據美國汽車協會(AAA)提供的最新數據,灣區的平均汽油價格在2月至3月每加侖跳升15美分,較全美高出75美分,也較全加州高出平均兩美分。

AAA表示,灣區的平均汽油價格是3.02元,全美是2.28元,全加州是3元。

在灣區各市中,舊金山駕駛人支付的汽油費最高,平均每加侖3.13元。

灣區汽油價格最便宜的城市是Concord和Vallejo市,平均每加侖2.92元,東灣奧克蘭市(屋崙)是3元,南灣聖荷西市是3.03元。

由於西岸的鍊油廠進行定期保養,影響產能,導致全加州的平均汽油價格在上週上升一美分,較2月上漲12美分,也較去年上升41美分。

