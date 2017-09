By

【KTSF 崔凱橋報導】

本週末灣區氣溫再度回升,計劃在本週末到灣區以南Monterey縣海邊消暑的民眾要注意了,當局向3個海灘發出危險警告。

Monterey縣衛生部門週三分別在3個海灘Stillwater Cove、Pebble Beach以及Monterey Municipal Beach檢測海水的樣本,發現海水的含菌量較正常的高。

當局表示,細菌可來自海洋生物、降雨、風暴後沖進海洋的污染物等。

民眾下水接觸受污染的海水後,有機會致病。

3個海灘仍然開放予公眾。不過當局已張貼有關警告標示,提醒民眾盡量避免接觸海水。

