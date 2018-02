By

【KTSF】

灣區以南的海域中,部分海鮮被檢測出含有毒物質,加州公共衛生局提醒民眾不要食用這些海鮮。

局方指,在灣區以南Monterey縣捕撈的有殼海鮮,被發現含有高含量的可使人癱瘓的有毒物質,這些物質是自然產生的,可影響人體中樞神經系統,對人體造成損害,甚至死亡,即使烹調亦不能去除。

這個警告不適用於商業捕撈的有殼海鮮,州政府僅容許經批准的漁夫與批發商出售海鮮,而這類有殼海鮮需要經常接受毒素檢測。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。