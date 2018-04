矽谷美西玉山科技協會5月中舉行第28屆年會（視頻）

By

【KTSF 歐志洲的報導】

矽谷的美西玉山科技協會將在5月中在Cupertino市舉行第28屆年會,這次也請來一些重量級人物出席。

美西玉山科技協會的年會今年以“勇創新世界”為主題,5月20日的節目主要的3項演講,包括請來台灣的前行政院長和科技部長張善政,針對創新科技在人工智能、區塊鏈技術、雲端科技和資料科技發展的新趨向。

而台大教授葉丙成也將針對網上教學方面發表演說。

美西玉山科技協會理事長胡立民表示,協會見證華人在矽谷的實力和弱點。

胡立民說:”華人在灣區參與的情形在一方面很強,就在高科技、硬體、半導體上面,華人最厲害,可是華人在新經濟,還有新的商業模式、軟體方面,還有運用方面,華人需要再加強。”



胡立民補充,矽谷華人在互相合作方面還有發展空間,因此年會節目,除了演講和座談會之外,晚上的晚宴,將以互動交流形式舉行,讓有經驗和年輕的矽谷科技人士有交流的機會。

胡立民說:”華人在矽谷、在灣區、在美國,華人最聰明,但是要團結,我們一起團結,一起掌握新的機會,我相信華人會有更輝煌的成就。”

想報名參加或取得更多年會詳情,可以參考美西玉山科技協會的網站,網址是http://montejade.org。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。