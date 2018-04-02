矽谷美西玉山科技協會5月中舉行第28屆年會（視頻）

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【KTSF 歐志洲的報導】

矽谷的美西玉山科技協會將在5月中在Cupertino市舉行第28屆年會，這次也請來一些重量級人物出席。

美西玉山科技協會的年會今年以“勇創新世界”為主題，5月20日的節目主要的3項演講，包括請來台灣的前行政院長和科技部長張善政，針對創新科技在人工智能、區塊鏈技術、雲端科技和資料科技發展的新趨向。

而台大教授葉丙成也將針對網上教學方面發表演說。

美西玉山科技協會理事長胡立民表示，協會見證華人在矽谷的實力和弱點。

胡立民說：”華人在灣區參與的情形在一方面很強，就在高科技、硬體、半導體上面，華人最厲害，可是華人在新經濟，還有新的商業模式、軟體方面，還有運用方面，華人需要再加強。”



胡立民補充，矽谷華人在互相合作方面還有發展空間，因此年會節目，除了演講和座談會之外，晚上的晚宴，將以互動交流形式舉行，讓有經驗和年輕的矽谷科技人士有交流的機會。

胡立民說：”華人在矽谷、在灣區、在美國，華人最聰明，但是要團結，我們一起團結，一起掌握新的機會，我相信華人會有更輝煌的成就。”

想報名參加或取得更多年會詳情，可以參考美西玉山科技協會的網站，網址是http://montejade.org。

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