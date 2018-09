超強颱風”山竹”逼近菲律賓 居民陸續撤離

By

【i-CABLE】

超強颱風”山竹”逼近菲律賓,預計週六早上登陸呂宋島北部,居民陸續撤離,菲律賓總統杜特爾特表示,會視乎情況考慮是否需要國際社會援助。

今年吹襲菲律賓威力最強的颱風逼近,政府疏散沿岸及外島逾百萬人,氣象部門預計山竹週六早上登陸,當地將會出現6米高大浪,多個省發出風暴警告,部份地區停工停課。

當局設立約2,000個臨時避難中心,居民陸續入住,當局同時部署救援人員和大型機器戒備,週五和週六往返馬尼拉至呂宋島北部的航班取消,在黎牙實比市當局關閉港口,禁止所有船隻出海,大批民眾滯留在碼頭等候消息。

“山竹”帶來的陣風威力相當於5級颶風,比吹襲美國東部的颶風Florence更強勁,加上”山竹”的直徑達1,000公里,環流非常廣闊,影響不容忽視。

氣象局指,由於”山竹”的路徑比早前預測的偏南,將會在伊莎貝拉省附近登陸,會有更多民眾受影響。

總統杜特爾特主持緊急會議,他稱會視乎風暴帶來多大破壞,考慮是否需要國際社會援助。

當地紅十字會指,已經進入最高戒備狀態,準備好為身處風暴路徑的420萬人提供緊急支援。

“山竹”吹襲菲律賓後,周日逼近廣東西部及海南島沿岸,廣東省當局要求3萬多艘船回港避風,低窪地區十萬居民轉移到安全地方。

