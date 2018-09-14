超強颱風”山竹”逼近菲律賓 居民陸續撤離

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超強颱風”山竹”逼近菲律賓，預計週六早上登陸呂宋島北部，居民陸續撤離，菲律賓總統杜特爾特表示，會視乎情況考慮是否需要國際社會援助。

今年吹襲菲律賓威力最強的颱風逼近，政府疏散沿岸及外島逾百萬人，氣象部門預計山竹週六早上登陸，當地將會出現6米高大浪，多個省發出風暴警告，部份地區停工停課。

當局設立約2,000個臨時避難中心，居民陸續入住，當局同時部署救援人員和大型機器戒備，週五和週六往返馬尼拉至呂宋島北部的航班取消，在黎牙實比市當局關閉港口，禁止所有船隻出海，大批民眾滯留在碼頭等候消息。

“山竹”帶來的陣風威力相當於5級颶風，比吹襲美國東部的颶風Florence更強勁，加上”山竹”的直徑達1,000公里，環流非常廣闊，影響不容忽視。

氣象局指，由於”山竹”的路徑比早前預測的偏南，將會在伊莎貝拉省附近登陸，會有更多民眾受影響。

總統杜特爾特主持緊急會議，他稱會視乎風暴帶來多大破壞，考慮是否需要國際社會援助。

當地紅十字會指，已經進入最高戒備狀態，準備好為身處風暴路徑的420萬人提供緊急支援。

“山竹”吹襲菲律賓後，周日逼近廣東西部及海南島沿岸，廣東省當局要求3萬多艘船回港避風，低窪地區十萬居民轉移到安全地方。

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