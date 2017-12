By

【KTSF 陶璟樂報導】

2018年即將到來,明年的經濟形勢如何?而有關個人的金融投資計畫應該怎樣制定呢?來聽聽專家的建議。

根據Fidelity年度財務分析,調查顯示,人們對於2018年的經濟形勢普遍樂觀,越來越多人表示對明年的投資有信心。

Fidelity投資顧問Ken Hevert說:”千禧一代更專注為退休而長期儲蓄,相反,老齡人群雖然仍樂觀,但已稍減,他們會把重點放在存錢為醫療和退休。”

有專家建議,新的一年大家應該更多存錢,準備緊急備用金,想辦法減少借貸,為消費作規畫,同時展望未來。

Hevert說:”離退休越遠,越容易在股市圖利,長期駕馭市場的漲落。”

