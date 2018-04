北加一家八口車禍墮崖 女死者曾向友人說病重

By

北加州Mendocino縣1號公路上月發生的SUV墜崖事故,調查有新的進展,根據OregonLive的獨家報道,事故中其中一名死亡的成年女性Sarah Hart曾經發過一條短信給她朋友,表示她病得嚴重,可能需要去醫院。

根據OregonLive的報道,Sarah Hart在3月24日凌晨3點發送該短信,而當日華盛頓州兒童保護服務機構第一次造訪Sarah Hart的家,之後該名友人就再無收到Sarah的消息。

兩日後3月26日下午1點15分,該名友人報警,指無人再見過Sarah,電話不通,醫院亦無她就診記錄,希望警方可以到她們家查看。

3個小時後,就有人報警發現1號公路Hart一家SUV墜崖。

該墜崖事故造成2名成年女性,3名兒童死亡,3名兒童失踪,早前有人在該處海上發現一具女童遺體,但仍未確定是否是其中一名失踪兒童。

警方目前仍然調查車禍事故是否有人蓄意駕車墜崖造成。

