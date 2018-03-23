華裔婦南加槍案喪子 籲各界關愛佛州槍案華裔死者家庭（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

2014年5月發生在南加州Santa Barbara Isla Vista 社區的槍擊案，不幸喪生的南灣華裔學生陳喬其（George Chen）的媽媽王垚，在得知15歲華裔學生王孟傑死於佛州校園槍擊案後，呼籲華裔社區能為這個受害家庭送去更多關愛。

王垚說：”事情發生以後，我覺得這個王孟傑一直在我心裡，我覺得他就像我的孩子一樣，這不光是我孩子是受害者，他也是受害者，而且我非常敬佩這個孩子的勇氣，我覺得外媒把他報導成英雄，我覺得這不光是英雄，他一個中華孩子的一個美德，在關鍵時刻的一個承擔，所以我非常尊敬這個孩子，也非常掛念他的家人。”

2014年5月23日，王垚的19歲兒子陳喬其也不幸死於Isla Vista 社區槍擊血案，兇手Elliot Rodger同是Santa Barbara加大學生，他先用刀刺死兩名室友王維漢和洪晟元，以及前來探望王和洪的陳喬其，然後又開車在路上沿途開槍，導致另外3人死亡。

兇手後來在與警方交火中自殺身亡。

兒子無辜死亡令王垚深受打擊，甚至患上憂鬱症，她無法回到原來的地方工作，也無法住在原來的家而要搬離灣區，因為兩個地方都會讓她想起

與兒子在一起的許多往事。

她說，槍擊案毀了她的家，是一輩子的痛，她相信王孟傑的家人也有同樣感受。

王垚說：”我自己都不能做以前的工作，那他的家庭也不能像以前一樣開餐館的話，我希望這個社區，能夠給他們一個長期的關懷，雖然怎麼關懷她兒子，都不能回來，但是這個家人的生活還是要繼續。”

目前住在首府沙加緬度的王垚，每次回到灣區，都會到墓地探望兒子。

王垚說：”我經常會想，如果喬其在的話該畢業了，他該有女朋友了，甚至以後回想他該結婚了，所以這個對別人來說，可能已經是過去的事情，但是對這個受害家庭來說，這個困難只會越來越嚴重，不會被時間而治愈。”

王垚說，政府除了要在系統上改進槍械管制，她也希望華人社區能關愛王孟傑的家人，幫助這個受害家庭，例如成立社區組織為王家籌款。

王垚說：”因為受害這家庭很難走出來，我非常希望我們華人能夠有所作為，因為這也是為了每個孩子的安全。”

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