華裔婦南加槍案喪子 籲各界關愛佛州槍案華裔死者家庭（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

2014年5月發生在南加州Santa Barbara Isla Vista 社區的槍擊案,不幸喪生的南灣華裔學生陳喬其(George Chen)的媽媽王垚,在得知15歲華裔學生王孟傑死於佛州校園槍擊案後,呼籲華裔社區能為這個受害家庭送去更多關愛。

王垚說:”事情發生以後,我覺得這個王孟傑一直在我心裡,我覺得他就像我的孩子一樣,這不光是我孩子是受害者,他也是受害者,而且我非常敬佩這個孩子的勇氣,我覺得外媒把他報導成英雄,我覺得這不光是英雄,他一個中華孩子的一個美德,在關鍵時刻的一個承擔,所以我非常尊敬這個孩子,也非常掛念他的家人。”

2014年5月23日,王垚的19歲兒子陳喬其也不幸死於Isla Vista 社區槍擊血案,兇手Elliot Rodger同是Santa Barbara加大學生,他先用刀刺死兩名室友王維漢和洪晟元,以及前來探望王和洪的陳喬其,然後又開車在路上沿途開槍,導致另外3人死亡。

兇手後來在與警方交火中自殺身亡。

兒子無辜死亡令王垚深受打擊,甚至患上憂鬱症,她無法回到原來的地方工作,也無法住在原來的家而要搬離灣區,因為兩個地方都會讓她想起

與兒子在一起的許多往事。

她說,槍擊案毀了她的家,是一輩子的痛,她相信王孟傑的家人也有同樣感受。

王垚說:”我自己都不能做以前的工作,那他的家庭也不能像以前一樣開餐館的話,我希望這個社區,能夠給他們一個長期的關懷,雖然怎麼關懷她兒子,都不能回來,但是這個家人的生活還是要繼續。”

目前住在首府沙加緬度的王垚,每次回到灣區,都會到墓地探望兒子。

王垚說:”我經常會想,如果喬其在的話該畢業了,他該有女朋友了,甚至以後回想他該結婚了,所以這個對別人來說,可能已經是過去的事情,但是對這個受害家庭來說,這個困難只會越來越嚴重,不會被時間而治愈。”

王垚說,政府除了要在系統上改進槍械管制,她也希望華人社區能關愛王孟傑的家人,幫助這個受害家庭,例如成立社區組織為王家籌款。

王垚說:”因為受害這家庭很難走出來,我非常希望我們華人能夠有所作為,因為這也是為了每個孩子的安全。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。