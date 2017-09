北灣母親駕車失控墮河致兩女兒亡 母親一年後被捕

By

【KTSF】

北灣一名母親去年駕車時遇上車禍,導致汽車墮入Sonoma縣一條汽流,車上一對年幼女兒被困車內遇溺亡,警方上週五將涉案母親拘捕,認為她要對女兒之死負責。

涉案母親為27歲女子Alejandra Hernandez,她目前仍被扣查,保釋金定為50萬元,據報涉案女子最近被診斷出患有癌症。

Hernandez被控兩項汽車殺人、嚴重危害兒童罪,和停牌期間駕駛罪。

事發於去年8月,Hernandez當天駕車到Rohnert Park送兩名女兒上學,分別是7歲的Sayra Gonzalez和9歲的Delilah Gonzalez。

當局尚未披露她被捕的原因,而地檢署發言人只透露,當局是基於她駕駛時的行為而對她作出刑事檢控。

Hernandez當時駕駛一輛四門房車,途中失控,汽車衝下崖坡,再墮進Petaluma河,汽車接著翻覆沉沒。

當時有目擊者看到Hernandez在車頂上,救援人員數分鐘後到場,立即下水救人,兩名女童當時仍扣在汽車安全座椅中,河水已注入車廂,救援人員無法及時救起她們,送院後宣告不治。

而在一週前同在Sonoma縣,一名母親駕駛的汽車也失控墮進Russian河,導致一對只有4歲和6歲的女童遇害。

Hernandez如被判處罪名成立,最高可被判入獄11年4個月。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。