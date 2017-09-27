北灣母親駕車失控墮河致兩女兒亡 母親一年後被捕

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北灣一名母親去年駕車時遇上車禍，導致汽車墮入Sonoma縣一條汽流，車上一對年幼女兒被困車內遇溺亡，警方上週五將涉案母親拘捕，認為她要對女兒之死負責。

涉案母親為27歲女子Alejandra Hernandez，她目前仍被扣查，保釋金定為50萬元，據報涉案女子最近被診斷出患有癌症。

Hernandez被控兩項汽車殺人、嚴重危害兒童罪，和停牌期間駕駛罪。

事發於去年8月，Hernandez當天駕車到Rohnert Park送兩名女兒上學，分別是7歲的Sayra Gonzalez和9歲的Delilah Gonzalez。

當局尚未披露她被捕的原因，而地檢署發言人只透露，當局是基於她駕駛時的行為而對她作出刑事檢控。

Hernandez當時駕駛一輛四門房車，途中失控，汽車衝下崖坡，再墮進Petaluma河，汽車接著翻覆沉沒。

當時有目擊者看到Hernandez在車頂上，救援人員數分鐘後到場，立即下水救人，兩名女童當時仍扣在汽車安全座椅中，河水已注入車廂，救援人員無法及時救起她們，送院後宣告不治。

而在一週前同在Sonoma縣，一名母親駕駛的汽車也失控墮進Russian河，導致一對只有4歲和6歲的女童遇害。

Hernandez如被判處罪名成立，最高可被判入獄11年4個月。

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