【KTSF 吳倩妤報導】

新疆喀什地區塔什庫爾干縣當地時間週四清晨發生的黎克特制5.5級地震,導致最少8人死亡,傷者增至29人。

地震在清晨近6時發生,震央位於海拔13,000多呎以上的塔什庫爾干自治縣,震源深度8公里,屬淺層地震。

地震發生時縣城震感強烈,地震區以老舊房屋為主,災區多處停電。

中國的抗震救災指揮部表示,最少有12,000千人受災,3,000多間房屋倒塌,經濟損失超過8.6億元人民幣。

