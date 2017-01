By

【KTSF 陳令楠報導】

伊朗南部於當地時間週五凌晨大約6點發生地震,美國地質研究所數據顯示,地震為黎克特制5.3級。

地震發生地點位於人口密度較低的山區,震源深度約33英哩,屬於淺層地震。

據當地媒體報導,地震導致至少4名阿富汗籍農場勞工死亡,至少3人受傷,傷者送院,進行短暫治療後出院。

當局指,目前搜救人員仍在地震發生區域搜尋是否有其他傷者。

