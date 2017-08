By

【i-CABLE】

上月在意大利遭綁架、放上色情網站拍賣的英國模特兒安全返國,她憶述被綁架期間,無時無刻擔心性命安危,綁匪亦威脅會將她賣到中東。

上月在意大利被綁架,20歲的模特兒艾林返回倫敦南部的住所。她首次講述如何受騙,起初以為米蘭有拍攝工作,但抵達假攝影場地後,遭兩名男子襲擊及下藥,帶到都靈市郊單位禁錮。

艾林稱屋內有4名男子,其中一人是已落網的30歲波蘭男子赫巴。綁匪將艾林資料放上色情網站拍賣,又向其經理人公司勒索30萬美元。

艾林憶述赫巴當時指,每星期也有三名女子被拍賣,他過去5年賺得1,500萬美元佣金。

大部分女子最終都會運到阿拉伯國家,買家厭倦後可送予他人,甚至成為老虎的飼料。

