【KTSF 林佩樺報導】

喜歡到連鎖超商Trader Joe’s購買食品雜貨嗎?有一款Trader Joe’s販售的麻糬冰淇淋,需要緊急召回。

Mikawaya品片的日式麻糬產品,黏黏的薄外皮,配上濃郁冰淇淋內餡,在Trader Joe’s受到不少人喜愛。

位於南加的製造廠商週四宣布,召回巧克力口味產品,原因是包裝上並未表明含有花生成分,對花生過敏的民眾食用後,嚴重的話可能有生命危險。

廠商表示,目前尚未收到消費者食用後身體不適報告。

已經購買的民眾,可以帶回產品到Trader Joe’s退貨,將得到全額退費。

