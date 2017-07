By

【KTSF】

舊金山Muni巴士週一晚發生集體搶劫案,10名年齡介乎15歲至25歲的疑犯,尾隨受害人轉車後搶劫受害人。

警方表示,一名27歲男子週一晚近7點,在市府大樓附近登上一部公車,在車上與其中一名疑犯發生口角。

受害人隨即轉車,10名疑犯,包括曾發生口角的疑犯,尾著著受害人轉車,之後就搶走受害人的手提電話,得手後逃去。

