灣區捷運Coliseum站發生青少年集體搶劫案（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區捷運(BART)上週五再度有一群青少年在東灣奧克蘭市(屋崙)的Coliseum捷運站,集體搶劫一名女乘客手機,並毆打一名拔刀相助的乘客,所幸這批匪徒最後沒能得逞。

受害女乘客表示,上週五傍晚6點半左右,大約有10到13名青少年在前往東灣Fremont/Warm Springs方向的捷運車廂內,請她坐在車廂內僅有的一個空位上。

當列車停靠Coliseum車站時,其中一名青少年搶走她的手機,然後集體逃跑。

這時另一名準備去奧克蘭機場取租車的男乘客Lenoard Brown,他是一名正在休假的保安,看到搶手機的青少年正在逃跑,沒帶任何武器的Brown立即追趕這群青少年至月台上的電梯處,要求青少年歸還手機,但反而遭到這群青少年毆打。

雖然Brown受了輕傷,但他成功取回女事主被搶走的手機,之後捷運警方圍堵了這群要逃走的涉案青少年。

而捷運上一次發生類似事件是4月22日,至少有40名青少年涉案,之後捷運警方已加強保安,並於近日完成在所有列車安裝了監控攝錄機。

