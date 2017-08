財政部長妻被指炫富 與網民起罵戰惹批評

By

【KTSF 陶璟樂報導】

現任美國財政部部長Steven Mnuchin的妻子Louise Linton,日前在社交媒體上發布炫富照片引來批評。

知名女演員Louise Linton,同時也是財政部長Mnuchin的新任妻子,她在Instagram帳號上,發布一張站在政府專機的圖片,他們剛剛結束去往肯塔基的商務旅行。

Louise Linton身著一襲白衣,手跨名牌手包並配戴絲巾,同時在照片中圈出了不同品牌的設計師,包括Tom Ford、Valentino等在內,同時圈出了Mnuchin本人。

她附上說明,列出所穿戴的名牌,這個圖片顯示,她搭乘公務專機,卻炫富替名牌做宣傳,儘管隨後即刪除,不過仍然引起軒然大波。

一位來自俄勒岡的母親Jennifer Miller,在Linton的狀態下評論說,”很高興我們可以為這次旅行買單” 標籤註明可悲。

Linton在社交媒體上回擊稱"”我非常確定我和我丈夫每年給政府的貢獻比你願意付出的大的多。’

Jennifer Miller公開回應:”她起初的發布已可悲,她的回應則更惡劣。”

這不是Linton第一次面對醜聞,就在去年以她名義出版,有關志願參加非洲贊比亞的人物自傳被批內容不實,涉及種族敏感話題,她後來道歉同時,將其從Amazon圖書下架。

目前Linton已為自己炫富的事道歉,而美國財政部也表示,Mnuchin將會償還此次Linton的旅費。

