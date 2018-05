中美結束經貿磋商 傳美促減2千億美元逆差

【i-CABLE】

中美結束在北京的兩日經貿磋商,就部分問題達成共識,但亦在一些問題上存在較大分歧。雙方同意建立相應工作機制,保持溝通,有報道指美方提出中方要在兩年多內減少對美貿易逆差2,000億美元。

美國財長姆欽一連兩天率領美方官員,與副總理劉鶴等中方官員磋商貿易摩擦。

新華社報道指,雙方討論坦誠高效及富有建設性,同意繼續保持密切溝通,建立相應工作機制,又指雙方討論了擴大美國對華出口,雙邊服務貿易、雙向投資、保護知識產權、解決關稅和非關稅貿易措施等,在一些領域達成共識,但亦對一些問題仍存在較大分歧,雙方會致力磋商。

美國及英國多家傳媒則報道,磋商文件顯示,美方要求中方至2020年,減少年度貿易逆差2,000億美元,即由去年的3,750億,減至1,750億以下。

另外,又要求中國把關稅減至與美國徵收中國產品的相同水平,減少”中國製造2025″計劃的官方補貼,不要對美國農業及農產品徵稅,不能反對限制中方投資美國企業,並要放寬外資進入中國。

中方則在磋商中就中興通訊事件,向美方提出嚴正交涉,美方指將向總統特朗普報告中方立場。

