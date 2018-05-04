中美結束經貿磋商 傳美促減2千億美元逆差

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中美結束在北京的兩日經貿磋商，就部分問題達成共識，但亦在一些問題上存在較大分歧。雙方同意建立相應工作機制，保持溝通，有報道指美方提出中方要在兩年多內減少對美貿易逆差2,000億美元。

美國財長姆欽一連兩天率領美方官員，與副總理劉鶴等中方官員磋商貿易摩擦。

新華社報道指，雙方討論坦誠高效及富有建設性，同意繼續保持密切溝通，建立相應工作機制，又指雙方討論了擴大美國對華出口，雙邊服務貿易、雙向投資、保護知識產權、解決關稅和非關稅貿易措施等，在一些領域達成共識，但亦對一些問題仍存在較大分歧，雙方會致力磋商。

美國及英國多家傳媒則報道，磋商文件顯示，美方要求中方至2020年，減少年度貿易逆差2,000億美元，即由去年的3,750億，減至1,750億以下。

另外，又要求中國把關稅減至與美國徵收中國產品的相同水平，減少”中國製造2025″計劃的官方補貼，不要對美國農業及農產品徵稅，不能反對限制中方投資美國企業，並要放寬外資進入中國。

中方則在磋商中就中興通訊事件，向美方提出嚴正交涉，美方指將向總統特朗普報告中方立場。

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