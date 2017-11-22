波斯尼亞姆拉迪奇亞被裁定種族滅絕罪成 判囚終身

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波斯尼亞前塞族部隊總司令姆拉迪奇，被控在1990年代波斯尼亞戰爭期間，干犯戰爭罪行、種族滅絕等罪，包括屠殺數以千計波斯尼亞穆斯林，其中10項罪成，判處終身監禁。

74 歲的姆拉迪奇，在荷蘭海牙的聯合國前南斯拉夫國際戰爭罪行法庭，聽取法官讀出他干犯戰爭罪行、種族滅絕等11項控罪。姆拉迪奇以患高血壓為由，要求延遲審訊被拒絕後，因抨擊法官被趕離法庭。

這場審訊歷時530天、逾4年，控方呈堂多達一萬件證物。法官最終裁定姆拉迪奇10項罪名成立，包括種族清洗數以千計伊斯蘭教徒。

被稱為”波斯尼亞屠夫”的姆拉迪奇，於1992至1995年波斯尼亞內戰期間，擔任塞族部隊總司令，被指犯下歐洲自二戰以來最血腥的暴行，包括在波斯尼亞小鎮斯雷布雷尼察，屠殺8,000名波斯尼亞伊斯蘭教徒，又下令包圍及轟炸薩拉熱窩，導致逾一萬人死亡。

姆拉迪奇在安全部隊保護下，一度在塞爾維亞匿藏16年，最終於2011年落網，引渡至海牙受審，但一直不認罪。

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