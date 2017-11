波斯尼亞姆拉迪奇亞被裁定種族滅絕罪成 判囚終身

By

【i-CABLE】

波斯尼亞前塞族部隊總司令姆拉迪奇,被控在1990年代波斯尼亞戰爭期間,干犯戰爭罪行、種族滅絕等罪,包括屠殺數以千計波斯尼亞穆斯林,其中10項罪成,判處終身監禁。

74 歲的姆拉迪奇,在荷蘭海牙的聯合國前南斯拉夫國際戰爭罪行法庭,聽取法官讀出他干犯戰爭罪行、種族滅絕等11項控罪。姆拉迪奇以患高血壓為由,要求延遲審訊被拒絕後,因抨擊法官被趕離法庭。

這場審訊歷時530天、逾4年,控方呈堂多達一萬件證物。法官最終裁定姆拉迪奇10項罪名成立,包括種族清洗數以千計伊斯蘭教徒。

被稱為”波斯尼亞屠夫”的姆拉迪奇,於1992至1995年波斯尼亞內戰期間,擔任塞族部隊總司令,被指犯下歐洲自二戰以來最血腥的暴行,包括在波斯尼亞小鎮斯雷布雷尼察,屠殺8,000名波斯尼亞伊斯蘭教徒,又下令包圍及轟炸薩拉熱窩,導致逾一萬人死亡。

姆拉迪奇在安全部隊保護下,一度在塞爾維亞匿藏16年,最終於2011年落網,引渡至海牙受審,但一直不認罪。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。