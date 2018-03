密西西比州收緊墮胎法 禁婦女在懷孕15週後墮胎

By

【KTSF】

密西西比州州議會週四通過收緊婦女墮胎的權利,把婦女在懷孕15週後墮胎列為非法,有關法例相信是全美最嚴厲的墮胎法之一。

州眾議會週四以75票對35票通過法案,密西西比州州長Phil Bryant已表明會簽署法案。

該州唯一一個墮胎診所已揚言會就法例提出起訴,而州議會已對此準備就緒,也歡迎墮胎診所提出起訴,因為州議會最終希望訴訟提呈到聯邦最高法院,期望高院的裁決會容許各州可以在更早的孕期禁止婦女墮胎。

週四通過的法案容許孕婦在兩種情況下,可以在懷孕15週後墮胎,第一是胎兒有嚴重先天問題,令胎兒滿月後無法離開母體生存;第二是懷孕會導致孕婦的”主要身體機能”受到威脅。

但婦女如果因姦成孕,或因為亂倫下成孕,在新法中將不會獲得豁免。

全美有多個州,當中包括密西西比州,早已把禁止墮胎的孕期提期至20週,但聯邦參議院因為未獲足夠票數,無法把相關的禁令在全國推行。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。