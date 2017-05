By

【KTSF 郭柟報導】

Uber司機蔡平新(Piseth Chhay)已經失蹤超過一個星期,警方在舊金山灣景區找到他駕駛的賓士休旅車,他的妻子接受媒體採訪聲淚俱下,希望趕快找到先生的下落。

蔡平新的太太Rattana Kim帶著孩子哭著訴說,過去一個星期以來,擔心先生的身心煎熬。

48歲的Uber司機蔡平新母親節當天開車去朋友家,途中失蹤,至今超過一個星期。

舊金山警方在剛過去的週六,於灣景區Davidson Avenue 的一個街區,找到他所開的汽車,車上所有的零件全部被取走,包括四個輪胎。

當地有許多無家可歸者聚集,他的妻子說,平常蔡平新絕對不會去那個地方,她也懷疑先生遇到危險,強調願意付出一切,換取先生的安全歸來。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。