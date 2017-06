Hayward市貨倉發現人體殘肢 疑是失蹤Uber司機蔡平新

By

【KTSF 崔凱橋報導】

Uber司機蔡平新(Piseth Chhay)失蹤案有新發展,舊金山警方指,在剛過去的星期六,在東灣Hayward市一個貨倉發現人體殘骸,當局正等候化驗結果,以確定殘肢是否屬於蔡平新。

警方表示,接報指東灣Hayward市一個貨倉發出異常的惡臭味,因此前往貨倉調查時,在倉庫內發現數袋人體殘肢。

警方表示,發現肢體的貨倉證實與蔡平新朋友Bob Tang有關。

警方稱,從線索顯示,有理由相信肢體可能屬於失蹤的蔡平新,暫時未知還有甚麼失蹤人士與Tang有密切的關連。

Tang原定在5月24號前往警署協助調查,不過最終沒有現身,因而引起警方懷疑。

5月25號,警方在舊金山國際機場的停車場內找到屬於Tang的銀色 豐田SUV,警方相信Tang已經離境逃到柬埔寨。

蔡平新自母親節離家後失蹤,下落不明,舊金山警方隨後在灣景區找到蔡平新所開的銀色平治 SUV。

當局仍在等候DNA化驗結果,以確定死者身分。

