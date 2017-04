台灣情侶尼泊爾登山失蹤近50天 男子獲救女友亡

台灣一對情侶3月在尼泊爾喜瑪拉雅山區登山,失蹤近50日後,在200米深的山崖下尋回,19歲女子死亡,21歲的男子獲救。

保住性命的台灣男子梁聖岳,轉送加德滿都醫院治理,他身體虛弱、嚴重營養不良,比失蹤前暴瘦30公斤,雖然被困山區47日,但醫生說,其身體機能仍然大致正常,可能是因為同時攝取到水分與鹽。

協助救援的當地旅行社表示,21歲梁聖岳與19歲女友劉宸君,3月初挑戰中部塔丁區一條不太熱門的行山路線,期間遇到暴風雪。兩人沿著河流走,希望找到村落,怎料滑倒跌落瀑布,困在位處海拔2,600米的深谷,進退兩難。

首兩星期,還能夠靠自己攜帶的糧水維生,之後只能吃鹽和喝水。救援人員曾經在該區搜索,但因為持續大雪、有雪崩危險,一度暫停,上週四才恢復。

直到本週三,救援人員看到紅色帳篷,爬下瀑布找到這對情侶,當時梁聖岳仍可說話,由直升機救走,但女友在救援人員到達前3日去世。

台灣媒體報道,兩人熱愛戶外運動,梁聖岳在高中時期,經常在台灣騎單車環島或爬山,3年前更隻身到大陸,從福建一路騎單車到新疆,用了110天,完成7,700公里的橫越壯舉。

報道指,他與女友登山經驗豐富,今次拒絕僱用嚮導帶路,原定旅途結束後,7月再一起到馬來西亞爬山。

