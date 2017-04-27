台灣情侶尼泊爾登山失蹤近50天 男子獲救女友亡

台灣一對情侶3月在尼泊爾喜瑪拉雅山區登山，失蹤近50日後，在200米深的山崖下尋回，19歲女子死亡，21歲的男子獲救。

保住性命的台灣男子梁聖岳，轉送加德滿都醫院治理，他身體虛弱、嚴重營養不良，比失蹤前暴瘦30公斤，雖然被困山區47日，但醫生說，其身體機能仍然大致正常，可能是因為同時攝取到水分與鹽。

協助救援的當地旅行社表示，21歲梁聖岳與19歲女友劉宸君，3月初挑戰中部塔丁區一條不太熱門的行山路線，期間遇到暴風雪。兩人沿著河流走，希望找到村落，怎料滑倒跌落瀑布，困在位處海拔2,600米的深谷，進退兩難。

首兩星期，還能夠靠自己攜帶的糧水維生，之後只能吃鹽和喝水。救援人員曾經在該區搜索，但因為持續大雪、有雪崩危險，一度暫停，上週四才恢復。

直到本週三，救援人員看到紅色帳篷，爬下瀑布找到這對情侶，當時梁聖岳仍可說話，由直升機救走，但女友在救援人員到達前3日去世。

台灣媒體報道，兩人熱愛戶外運動，梁聖岳在高中時期，經常在台灣騎單車環島或爬山，3年前更隻身到大陸，從福建一路騎單車到新疆，用了110天，完成7,700公里的橫越壯舉。

報道指，他與女友登山經驗豐富，今次拒絕僱用嚮導帶路，原定旅途結束後，7月再一起到馬來西亞爬山。

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