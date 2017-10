By

本台上週報導過來自猶他州的中國留學生唐曉琳上月底來到舊金山之後失蹤,北灣Marin縣法醫官證實,唐曉琳已經死亡。

32歲的唐曉琳是猶他州大學物理及天文學系的博士生,擔任導師助理研究員。

舊金山警方上週二收到她失蹤的報告,本台週四向Marin縣法醫官辦事處查詢,負責調查工作的縣警表示,上週五有駕駛小艇的人士,在Marin縣Muir海灘對出一英里的海域發現一具屍體,由海岸巡邏隊撈起,法醫經過指紋鑑定後證實是32歲的唐曉琳,當局仍在調查死因。

