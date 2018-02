By

【KTSF】

優勝美地國家公園透露,週三被報稱失蹤的亞裔登山者Alan Chow,週五已獲救,而且身體狀況良好,並將與家人團聚。

園方表示,搜尋Chow的直升機在Hetch Hetchy的Wapama瀑布上方發現Chow的蹤跡,Chow當時身體狀況良好,只有一點輕傷,他也有足夠的食物和水,而且住在帳篷裡,顯示Chow做足了登山準備。

Chow上週六前往優勝美地Hetch Hetchy獨自登山,之後杳無音信,園方於是在週三展開搜尋。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。