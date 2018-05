By

上週六下午在San Joaquin River發現的遺體,警方已確認死者的身份,死者為一名華裔。

死者為39歲的Daly City居民Johnson Ng,警方在上週六下午2時11分發現死者遺體,陳屍在False River接近San Joaquin River附近的堤岸上。

根據警方初步調查,死者當時與另一人在船上,試圖拋錨釣魚,但突然有大浪來襲,令兩人掉下水中,當時兩人均沒有穿救生衣,另一人被駛過的船隻救起,但Ng失去蹤影。

Contra Costa縣法醫辦公室將對屍體進行解剖,以進一步確定Ng的死因。

