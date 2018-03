By

密西西比州聯邦參議員、歷史上擔任參議員第十最長久的Thad Cochran,週一宣布由於健康問題,將會在4月1日退休,他的選區將會在11月舉行特別選舉選出繼任人。

現年80歲的Cochran是撥款委員會主席,他週一發表的聲明表示,會在完成2018年撥款程序後正式退休。

Cochran在過去一年多次長時間缺席,外界對他決定退休並不感到驚訝,不過他的離任也意味著,密西西比州兩個席位都要改選。

Cochran在1972年當選進入國會眾議院,完成三屆任期後,再在1978年當選密州國會參議員晉身參議院,是過百年以來,在密西西比州的州選舉勝出的首個共和黨人。

