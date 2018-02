全美華埠小姐誕生 冠軍李萬莉談得獎感受（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

全美華埠小姐選美週四晚結束,14名佳麗週五到訪華埠總商會,來自舊金山的冠軍得主李萬莉(Jasmine Lee )分享得獎感受。

李萬莉去年剛從柏克萊加大畢業,現在是微軟公司的軟件工程師。

李萬莉:”我希望成為良好榜樣,告訴年輕女孩,可以追求傳統女生想做的事,例如選美、跳舞、戲劇等,同時追求獎學金,讀書、讀電腦系,成為工程師。”

華商小姐及第一公主由楊美琪奪得,她是聖荷西高中生,明年計劃讀大學。

楊美琪說:”我想修讀商業經濟系,同時繼續為特殊需要人士服務,這是我熱衷的事。”

舊金山小姐則由黃翠金當選,12歲時從台山移民來舊金山,她最感謝父母親的貢獻,她在州立大學讀商科,在UCSF醫院做過醫護助手。

黃翠金說:”希望有一日可以擁有自己的醫療科技公司,這是我的主要目標。”

大會還選出另外3位全美華埠公主,第二公主是來自德州的陳蔚琳,就讀化學工程系,第三公主是吳舒漫,志願是成為室內設計師,第四公主是張凱捷,正學習酒店管理。

今年是第61屆全美華埠小姐選美大會。

