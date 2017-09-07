明州少女遭禁錮多次被姦 29天後終逃出魔掌

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明尼蘇達州一名15歲少女報稱遭3名男子禁錮29天，期間多次被強姦、綑綁，被人鎖在衣櫥中，經過差不多一個月的折磨，週二終於成功逃離魔掌，檢控官週四正式起訴懷疑涉案的3名男子。

3名被告分別是32歲男子Thomas Barker、20歲男子Steven Powers，以及31歲男子Joshua Holby，Barker和Powers被控綁架、刑事性罪行和非法禁錮，Holby則被控綁架和非法禁錮。

法庭文件顯示，Barker是於8月8日在明尼阿波利斯市西北方約133哩遠的Alexandria市被綁架，Barker的兒子是少女的朋友，Barker當時對她說，兒子有行為問題，希望她可以勸勸兒子，少女不疑有詐，答應幫忙，豈料被他帶到一個流動住屋，被他及Holby多次強姦，Barker更被指多次用槍威脅要傷害她。

少女一直被3人禁錮，其間她說3人曾多次企圖殺害她，包括曾被人壓在注滿水的浴缸中，曾被人用繩綑頸，差點被吊死。

至週二，少女趁3人外出買披薩時成功逃出，她游過一個湖，最後獲得一名農夫協助報警，揭發這宗案件。

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