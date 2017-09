明州少女遭禁錮多次被姦 29天後終逃出魔掌

By

明尼蘇達州一名15歲少女報稱遭3名男子禁錮29天,期間多次被強姦、綑綁,被人鎖在衣櫥中,經過差不多一個月的折磨,週二終於成功逃離魔掌,檢控官週四正式起訴懷疑涉案的3名男子。

3名被告分別是32歲男子Thomas Barker、20歲男子Steven Powers,以及31歲男子Joshua Holby,Barker和Powers被控綁架、刑事性罪行和非法禁錮,Holby則被控綁架和非法禁錮。

法庭文件顯示,Barker是於8月8日在明尼阿波利斯市西北方約133哩遠的Alexandria市被綁架,Barker的兒子是少女的朋友,Barker當時對她說,兒子有行為問題,希望她可以勸勸兒子,少女不疑有詐,答應幫忙,豈料被他帶到一個流動住屋,被他及Holby多次強姦,Barker更被指多次用槍威脅要傷害她。

少女一直被3人禁錮,其間她說3人曾多次企圖殺害她,包括曾被人壓在注滿水的浴缸中,曾被人用繩綑頸,差點被吊死。

至週二,少女趁3人外出買披薩時成功逃出,她游過一個湖,最後獲得一名農夫協助報警,揭發這宗案件。

