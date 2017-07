明州澳洲籍婦人報警求助 卻遭警員開槍擊斃

By

【KTSF】

明尼阿波利斯市警方週六晚槍殺一名澳洲籍婦人,子彈據報是穿過一輛警車的車門,再射中婦人,死者家屬週一要求警方交待事件經過。

死者Justine Damond是一名冥想導師,準備於8月與未婚夫結婚,她當晚報警,指其家附近後巷懷疑有人遭性侵,希望警方到場了解事件。

據當地報章報導,Damond當時身穿睡衣,站在警車司機座位外,突然被子彈擊中身亡,現場當時並無目擊者,只有警車中兩名警員知道事發經過,而警方迄今只透露兩名警員是接到一宗襲擊案舉報而到場調查。

死者未婚夫Don Damond稱,警方完全沒有向他們交待究竟發生了甚麼事。

死者身在澳洲的家人透過澳洲外交部發表聲明稱,他們正嘗試接受這宗悲劇的發生,及了解為何會發生這件事。

當地報章指開槍的警員名叫Mohamed Noor,是美籍索馬里人,他於2015年3月加入警隊。

報導引述知情者稱,兩名警員當時駕駛警車駛到後巷,Damond曾與駕車的警員談話,之後坐在乘客座位的警員透過警車車門向Damond開槍,將她殺害,警方尚未證實有關報導是否真確。

鄰居Joan Hargrave形容,這宗事故有如”行刑”,受過良好訓練的警員,是沒有理由認為Damond是一個威脅。

警方稱,當時兩名警員身上佩備的攝錄鏡頭並沒有啟動,而警車也沒有拍下事發經過,警方仍在調查現場會否有其他攝錄機拍下經過。

