【KTSF 黃恩光報導】

7月1號即是本週六開始,南灣聖荷西市以及舊金山的最低工資都會提高。

踏入7月1號,聖荷西市的最低工資將會由目前每小時10.50元上調至12元,而舊金山的最低時薪將會由現時13元增加至14元。

加州的最低時薪是10元,可是不少地方政府都通過更高的最低工資。

舊金山的最低工資明年將上升至15元,聖荷西市到了2019年將會實行15元最低時薪。

