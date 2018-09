柏大研究指提高最低工資不會導致職位減少（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

柏克萊加大針對提高最低工資的6個大城市做的研究發現,提高最低工資並沒有導致顯著的就業機會減少。

柏克萊加大的勞工與就業研究所,是根據提高最低工資的6個大城市進行研究,這些城市是舊金山、奧克蘭、聖荷西、芝加哥、西雅圖和哥倫比亞特區。

這些城市響應勞工組織,在2012年開始要求將最低工資提高到每小時15元,到目前為止,已經有10個大城市和7個州逐漸將最低工資提高到12至15元,也還有更多的地方正在逐步調整。

柏克萊加大的調查著重在僱用許多低薪員工的飲食業研究發現,提高最低工資,將這些城市的整體工資提高約30%,但是並沒有影響這些城市的失業率。

柏克萊加大的報告也批評華盛頓大學之前的一份報告,該報告發現西雅圖將最低工資提高到13元之後,減少就業機會。

柏克萊加大的報告指出,該份報告沒有考慮華盛頓州的整體情況,全美國的最低工資自2009年以來,就一直維持在$7.25的水平。

