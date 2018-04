By

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Milpitas市一個公立圖書館出現露體狂,警方公開圖書館閉路電視,拍到的疑犯照片,呼籲市民提供資料。

警方表示,4月13日下午4點左右,有市民報警表示,在North Main街160號的圖書館,看到一名男子站在圖書架之間露體。

目擊事件的市民表示,當時他坐在圖書館裡面的國際語言圖書部範圍。

警方表示,當疑犯察覺有人看到他時,疑犯隨即離開圖書館,步行去停車場。

疑犯是一名40多歲的男子,身高5呎10吋,體重170磅左右,禿頭,戴眼鏡,案發時穿著深色上衣和背心,藍色牛仔褲。

市民如果有案件的資料,可聯繫警方,電話:(408) 586 2400。

