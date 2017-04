Milpitas要建14呎高防洪牆 民眾投訴設計不合理（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Milpitas Berryessa溪流一帶去年雨季發生過嚴重水災,負責管轄的Santa Clara Valley水利局目前正在該地區進行防洪改建工程。不過附近有居民對改建計劃非常不滿,究竟是怎麼回事呢?

去年的11月的一場風暴,Milpitas Berryessa溪流旁邊的一個社區發生水災,汽車都泡在了水裡,當時這一地區還沒有足夠高度的防洪堤壩,才造成水患。

Santa Clara Valley水利局負責的Lower Berryessa防洪項目從去年七月底開工,發生洪災之後,當局才在溪流邊築起目前看到的8呎高堤壩。

根據計劃,水利局將在溪流南北兩邊分別修建一個14呎高的防洪牆和一個14呎高的堤壩。不過這個計劃遭到附近100多戶居民反對,當中包括社區管理委員會主席朱大若,他認為這個防洪項目在設計上存在三個不合理地方。

朱大若說,”*第一是他們把堤防上的樹砍光了,移植到溪流的正中間,有50呎寬的地方需要種樹,樹種在溪流的正中間會造成它們佔據了不必要的溪流容量,然後造成水流的阻力,造成洪水來時水位不必要的上升。

第二是堤防坡度過寬,第三則是河岸兩邊分別建一個18呎寬的道路,方便未來車輛進來做維修工作。

朱大若說,14呎高的防洪牆及相關設計也將嚴重影響社區景觀,而且他們在工程動工之前,對該項目一無所知,認為當局沒有跟居民做好溝通工作。

他說,”直到八月底的一次會議,事實上也沒有任何一個居民去參加,因為我們根本不知道是怎麼回事,他們才在他們的投影片上說,這個牆會是14呎,他們這個項目已經整整計劃了10年,他們從來沒有跟居民講清楚說這個牆會是14呎,這個堤防會是14呎,他們就是很模棱兩可的說會比現在高兩呎。”

面對居民投訴,Santa Clara Valley水利局回應表示,防洪項目是以安全為優先考量,防洪牆14呎高,也是為達到聯邦緊急事務管理局FEMA的防洪及免除購買洪災保險的標準。

水利局助理營運官Ngoc Nguyen說,”我們希望項目完工後, FEMA能證明該地區不在洪災地圖內,這些住戶不需要再買洪災保險。”

地圖上紅色線地段就是Lower Berryessa防洪工程區域,而整個工程延伸至北邊淺綠色線的Lowe Penitenia Creek,南至深綠色線的Upper Berryessa Creek,工程將保護周邊2,400多個住宅及建築。

水利局聲稱,聯邦緊急事務管理局會定期更新水災地圖,因此他們在更新環境評估同時也不能停止工程。Nguyen說,”結果是,如果我們現在不採取任何措施,就像現在這樣,幾年後聯邦緊急事務管理局會更新地圖,這一地區會在水災地圖中,如果工程沒有完工。”

水利局表示,Lower Berryessa防洪工程預計將於2019年底完工。

在多次聽取民眾意見之後,Santa Clara Valley水利局目前正在研究一個新的替代方案,並計劃在未來兩週內公開這個新方案,再度徵求民意。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載