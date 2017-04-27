Milpitas要建14呎高防洪牆 民眾投訴設計不合理（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Milpitas Berryessa溪流一帶去年雨季發生過嚴重水災，負責管轄的Santa Clara Valley水利局目前正在該地區進行防洪改建工程。不過附近有居民對改建計劃非常不滿，究竟是怎麼回事呢？

去年的11月的一場風暴，Milpitas Berryessa溪流旁邊的一個社區發生水災，汽車都泡在了水裡，當時這一地區還沒有足夠高度的防洪堤壩，才造成水患。

Santa Clara Valley水利局負責的Lower Berryessa防洪項目從去年七月底開工，發生洪災之後，當局才在溪流邊築起目前看到的8呎高堤壩。

根據計劃，水利局將在溪流南北兩邊分別修建一個14呎高的防洪牆和一個14呎高的堤壩。不過這個計劃遭到附近100多戶居民反對，當中包括社區管理委員會主席朱大若，他認為這個防洪項目在設計上存在三個不合理地方。

朱大若說，”*第一是他們把堤防上的樹砍光了，移植到溪流的正中間，有50呎寬的地方需要種樹，樹種在溪流的正中間會造成它們佔據了不必要的溪流容量，然後造成水流的阻力，造成洪水來時水位不必要的上升。

第二是堤防坡度過寬，第三則是河岸兩邊分別建一個18呎寬的道路，方便未來車輛進來做維修工作。

朱大若說，14呎高的防洪牆及相關設計也將嚴重影響社區景觀，而且他們在工程動工之前，對該項目一無所知，認為當局沒有跟居民做好溝通工作。

他說，”直到八月底的一次會議，事實上也沒有任何一個居民去參加，因為我們根本不知道是怎麼回事，他們才在他們的投影片上說，這個牆會是14呎，他們這個項目已經整整計劃了10年，他們從來沒有跟居民講清楚說這個牆會是14呎，這個堤防會是14呎，他們就是很模棱兩可的說會比現在高兩呎。”

面對居民投訴，Santa Clara Valley水利局回應表示，防洪項目是以安全為優先考量，防洪牆14呎高，也是為達到聯邦緊急事務管理局FEMA的防洪及免除購買洪災保險的標準。

水利局助理營運官Ngoc Nguyen說，”我們希望項目完工後， FEMA能證明該地區不在洪災地圖內，這些住戶不需要再買洪災保險。”

地圖上紅色線地段就是Lower Berryessa防洪工程區域，而整個工程延伸至北邊淺綠色線的Lowe Penitenia Creek，南至深綠色線的Upper Berryessa Creek，工程將保護周邊2,400多個住宅及建築。

水利局聲稱，聯邦緊急事務管理局會定期更新水災地圖，因此他們在更新環境評估同時也不能停止工程。Nguyen說，”結果是，如果我們現在不採取任何措施，就像現在這樣，幾年後聯邦緊急事務管理局會更新地圖，這一地區會在水災地圖中，如果工程沒有完工。”

水利局表示，Lower Berryessa防洪工程預計將於2019年底完工。

在多次聽取民眾意見之後，Santa Clara Valley水利局目前正在研究一個新的替代方案，並計劃在未來兩週內公開這個新方案，再度徵求民意。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載