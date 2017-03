南灣越華裔男子涉闖白宮 家人指他失業後行為異常

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

一名來自南灣Milpitas市的26歲越華裔男子,上週五晚跳過圍欄,闖入白宮後被捕,週一將於首都華盛頓再度提堂,他是總統特朗普上任後,第一個擅闖白宮的人。

被捕男子是26歲的Jonathan Tran,上週五晚大約11點40分的時候,他涉嫌背著背包,越過白宮東面的欄杆闖進白宮。

過去發生過許多宗擅闖白宮事件,但這一宗比較嚴重,因為Tran闖過好幾道安全網,衝到接近白宮南大門,只差幾步路的時候才被攔了下來。

特勤人員問他,你有進入禁區的通行證嗎?他說「沒有,但我是總統的朋友,我們事先約好見面」問他是怎麼進來的,他說:「我是跳過攔杆進來的」 。

消息指,當時特朗普正在白宮,但是特勤局強調說,總統沒有受到任何威脅。

特朗普第二天在一個活動中,特意向特勤人員表示感謝,他還說,闖入白宮的男子精神有問題。

Tran身上無武器,他的背包中搜獲兩支防狼噴霧,手提電腦及特朗普著作等,而他沒有犯罪記錄。

他的弟弟告訴傳媒,哥哥在聖荷西州大機電工程系畢業,曾找到和專業相關的工作,但被公司解雇後,性格就變得怪異,一直住在汽車裡面,也不煮飯,每天吃快餐。

更多新聞:

夏威夷挑戰特朗普 入稟起訴新入境禁令

共和黨健保方案遭兩黨議員抨擊 不滿削Medicaid

柏克萊市挺特朗普活動釀衝突 至少10人被捕

女子Palo Alto等候巴士 遭拉美裔男子搭訕非禮

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。