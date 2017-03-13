南灣越華裔男子涉闖白宮 家人指他失業後行為異常

【KTSF 陳嘉琪報導】
一名來自南灣Milpitas市的26歲越華裔男子，上週五晚跳過圍欄，闖入白宮後被捕，週一將於首都華盛頓再度提堂，他是總統特朗普上任後，第一個擅闖白宮的人。
被捕男子是26歲的Jonathan Tran，上週五晚大約11點40分的時候，他涉嫌背著背包，越過白宮東面的欄杆闖進白宮。
過去發生過許多宗擅闖白宮事件，但這一宗比較嚴重，因為Tran闖過好幾道安全網，衝到接近白宮南大門，只差幾步路的時候才被攔了下來。
特勤人員問他，你有進入禁區的通行證嗎？他說「沒有，但我是總統的朋友，我們事先約好見面」問他是怎麼進來的，他說：「我是跳過攔杆進來的」 。
消息指，當時特朗普正在白宮，但是特勤局強調說，總統沒有受到任何威脅。
特朗普第二天在一個活動中，特意向特勤人員表示感謝，他還說，闖入白宮的男子精神有問題。
Tran身上無武器，他的背包中搜獲兩支防狼噴霧，手提電腦及特朗普著作等，而他沒有犯罪記錄。
他的弟弟告訴傳媒，哥哥在聖荷西州大機電工程系畢業，曾找到和專業相關的工作，但被公司解雇後，性格就變得怪異，一直住在汽車裡面，也不煮飯，每天吃快餐。
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