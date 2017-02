By

南灣Milpitas市一名13歲女童上週二獨留在家,期間有兩名男子強闖入屋將她擄走,幸好她最後成功逃脫,致電家人求助。

女童的家人在當晚8時23分回家後,發現女童不在,於是報警求助。

警員抵達住屋後,在向女童的家人落口供時,家人突接獲女童的來電,報稱遭兩名男子擄走。

警方稱,兩名男子闖入住屋後,強行拖拉她上車,之後他們迫她下車在街上走,再駕車尾隨。

兩名男子接著再迫她上車,接載她到聖荷西以北的地方,這時女童成功逃脫,致電家人求助。

警員知悉後立即駕車接載她返家,女童手臂有皮外傷,身體其他部位也可能受傷,但沒有詳述。

其中一名疑犯案發時被指身穿深色連帽上衣,另一人身穿灰色上衣,二人都穿卡其長褲。

