【KTSF 劉開平報導】

南灣Milpitas市Great Mall附近,上週五晚間發生武裝搶劫,一人死亡。

上週五晚間10點多左右,警方接報一輛車在South Main Street 1200路段撞毀,一名拿著兩把槍的男子正走向Great Mall附近的Ilara公寓,之後一名女子報案,在該公寓的停車場內,被人持槍威脅搶走車鑰匙。

警方到場後聽到槍聲,開始與搶匪展開飛車追逐,最後將嫌犯逮捕。

警方回到公寓停車場後,發現一名男子屍體,案件仍在調查中。

