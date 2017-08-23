灣區捷運Milpitas站即將完工 明年6月正式啟用（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

灣區捷運矽谷延伸線Milpitas車站即將完工，但離正式啟用還要將近一年的時間。

Milpitas捷運站位於Capitol Avenue夾Montague Expressway，這是東灣佛利蒙市（Fremont）Warm Spring 站的矽谷延長線，總長共10英哩，一直延伸到北聖荷西Berryessa站。

整個建築體包括車站、停車場都已經大致完工，向通車更往前邁進一步，接下來還有車站內外的美化、軌道及訊號測試、十英哩沿線列車的測試，如何跟其他捷運系統整合，最後是安全的測試。

車站大廳是天然採光，符合矽谷節能的風格，車站內外設計饒富藝術氛圍，月台在地下一樓依然能夠接受到光線。



矽谷交通局VTA表示，下了捷運站後，可以立刻轉搭輕軌電車，輕軌電車可以通到Mountain View，Mountain View有Caltrain車站，屆此灣區大眾公交系通將連成一線，相對於輕軌電車的鐵軌允許行人跨越，捷運軌道則是完全禁止進人。

項目總監John Engstrom說：”不能碰的，是上千瓦，這是為什麼捷運系統是分隔的，你不能跨過鐵軌，也沒有跨越線，完全隔絕於行人。”

捷運矽谷延長線2012年開始動工，預算是23億，原本VTA預計年底啟用，現在要跳票了。

VTA社區外展主任Brandi Childress說：”我們還是在時間表內，沒超出預算，年底會有兩個車站完工，至於乘客服務，要確保安全可靠及完全整合，我們必須完成這6個里程碑。”

Milpitas 捷運站預計在明年6月投入營運。

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