灣區捷運Milpitas站即將完工 明年6月正式啟用（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區捷運矽谷延伸線Milpitas車站即將完工,但離正式啟用還要將近一年的時間。

Milpitas捷運站位於Capitol Avenue夾Montague Expressway,這是東灣佛利蒙市(Fremont)Warm Spring 站的矽谷延長線,總長共10英哩,一直延伸到北聖荷西Berryessa站。

整個建築體包括車站、停車場都已經大致完工,向通車更往前邁進一步,接下來還有車站內外的美化、軌道及訊號測試、十英哩沿線列車的測試,如何跟其他捷運系統整合,最後是安全的測試。

車站大廳是天然採光,符合矽谷節能的風格,車站內外設計饒富藝術氛圍,月台在地下一樓依然能夠接受到光線。



矽谷交通局VTA表示,下了捷運站後,可以立刻轉搭輕軌電車,輕軌電車可以通到Mountain View,Mountain View有Caltrain車站,屆此灣區大眾公交系通將連成一線,相對於輕軌電車的鐵軌允許行人跨越,捷運軌道則是完全禁止進人。

項目總監John Engstrom說:”不能碰的,是上千瓦,這是為什麼捷運系統是分隔的,你不能跨過鐵軌,也沒有跨越線,完全隔絕於行人。”

捷運矽谷延長線2012年開始動工,預算是23億,原本VTA預計年底啟用,現在要跳票了。

VTA社區外展主任Brandi Childress說:”我們還是在時間表內,沒超出預算,年底會有兩個車站完工,至於乘客服務,要確保安全可靠及完全整合,我們必須完成這6個里程碑。”

Milpitas 捷運站預計在明年6月投入營運。

