南灣表演藝術中心華裔男職員涉性侵女學童被捕

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【KTSF 黃恩光報導】

南灣Milpitas市一間由華裔創立的表演藝術中心的一名華裔職員，涉嫌對幾名學生作出猥褻行為，被警方拘捕。

35歲居住在東灣佛利蒙市（Fremont）的華裔男子Raymond Juichung Chen，是Milpitas市Fantasia表演藝術中心的職員。

該中心位於Los Coches街487號，提供課後活動。

警方表示，上個月20號，一名16歲少女報警表示，自己大約十歲時在Fantasia表演藝術中心參加課後活動時，被一名男職員性侵，警方隨後在中心拘捕Chen。

警方表示，Chen涉嫌曾在同一個中心，另外性侵4名未成年少女，警方相信疑犯有可能曾經性侵Fantasia表演藝術中心其他學生。

警方呼籲知情人士提供資料，電話：(408) 586-2400。

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