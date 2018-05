南灣表演藝術中心華裔男職員涉性侵女學童被捕

By

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Milpitas市一間由華裔創立的表演藝術中心的一名華裔職員,涉嫌對幾名學生作出猥褻行為,被警方拘捕。

35歲居住在東灣佛利蒙市(Fremont)的華裔男子Raymond Juichung Chen,是Milpitas市Fantasia表演藝術中心的職員。

該中心位於Los Coches街487號,提供課後活動。

警方表示,上個月20號,一名16歲少女報警表示,自己大約十歲時在Fantasia表演藝術中心參加課後活動時,被一名男職員性侵,警方隨後在中心拘捕Chen。

警方表示,Chen涉嫌曾在同一個中心,另外性侵4名未成年少女,警方相信疑犯有可能曾經性侵Fantasia表演藝術中心其他學生。

警方呼籲知情人士提供資料,電話:(408) 586-2400。

