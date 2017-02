國安部全面取締無證移民 有刑事案底者優先遣返

By

【KTSF 張麗月報導】

國土安全部週二開始全面取締無證移民,當局公布一系列備忘錄表明,凡是列為可移走的無證人士,都將會不分種類面臨遣返,當局也會增聘人手執行任務,但備忘錄並沒有觸及受DACA暫緩遣返計劃保障的無證人士。

國土安全部長John Kelly週二開始執行特朗普總統下令的連串移民改革行動,他在週二公佈的一系列備忘錄中指出,為了國家利益,防止罪犯和犯罪組織危害邊境安全,此舉是跟進特朗普上月發出的相關行政命令,目的是加強執法,驅逐那些被列為’可移走’的無證人士,基本上就是涵蓋所有的非法移民類別。

但當中的優先遣返目標是有刑事案底的人,而優先次序就視乎他們的罪案類別而定,濫用社會福利的無證移民也將會受影響。

至於所謂的 ‘夢想者Dreamer’,即是自小入境美國的無證兒童,暫時不受這項移民改革影響,因為備忘錄沒有提及保障’夢想者’的DACA暫緩遣返計劃。

此外,當局已開始籌劃、設計和興建美墨邊界圍牆,國安部已認定初步需要建圍牆的地點,當中包括加州的El Centro、阿里桑那州的Tucson和德州的El Paso。

在新政策下,當局將增聘共1.5萬名ICE 移民及海關人員,以及邊境巡邏員協助執行任務。

其中一個備忘錄提到聯邦司法部要增聘移民案件法官和處理庇護事務的人手,來處理額外激增的案件,當局會起訴那些將無證兒童單獨留在美國的家長。

暫時未知這些移民改革條款執行的時間表,也未知政府的撥款總額,國安部官員強調,當局不會出動國民警衛軍去搜捕無證移民。

另外,特朗普政府繼續深入檢討修訂有關7個回教國家的人,暫禁入境美國以及有關難民計劃的行政命令。

更多新聞:

共和黨人發起簽名請願 反對加州庇護法案(視頻)

全美多地響應”沒有移民的一天”活動 商戶停業支持

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。