春運返程迎高峰 中國多條高速大塞車

【i-CABLE】

一年一度的春運被稱為最大規模的人類大遷徙,今年的旅客量有近30億人次,新年假期即將結束,千軍萬馬又要返到工作崗位,形成回程高峰期。

今年最誇張的莫過於旅遊勝地海南,由高空望下去,公路就好像一個大形停車場般,而由海口飛去哈爾濱的來回機票,還賣到近兩萬元,貴過來回歐洲。

在海南省海口市往碼頭方向,大批有車一族原本連人帶車乘坐渡輪過渡,結果瓊州海峽又出現大霧,過萬輛車堵塞在海口市,形成一幅奇景。

電單車送外賣的哥兒們就忙個不停,發一個新年財,如果趕上班想買張機票,真是一票難求。

由海口飛去哈爾濱的來回機票由13,000元人民幣至19,000元人民幣不等,比來回歐洲還要貴。

海南交警部門已發出通知,呼籲不要開車到海口過渡,鄰近香港的廣東、瀋陽至海口高速公路的車龍長達十公里,就連內陸地區同樣出現大塞車。

連接四川西南涼山至攀枝花市的攀西公路,不少人滯留在高速公路服務區,廁所大排長龍,雅安至西昌的公路車龍長、車速慢。

交通部已經發出十條最塞高速公路路線,其中包括廊坊至北京及保定至北京等十條返程線路。

中央氣象台預計,未來三天南方出現陰雨天氣,西北及東部有雪,到時會為行車帶來不便。

