春運返程迎高峰 中國多條高速大塞車

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一年一度的春運被稱為最大規模的人類大遷徙，今年的旅客量有近30億人次，新年假期即將結束，千軍萬馬又要返到工作崗位，形成回程高峰期。

今年最誇張的莫過於旅遊勝地海南，由高空望下去，公路就好像一個大形停車場般，而由海口飛去哈爾濱的來回機票，還賣到近兩萬元，貴過來回歐洲。

在海南省海口市往碼頭方向，大批有車一族原本連人帶車乘坐渡輪過渡，結果瓊州海峽又出現大霧，過萬輛車堵塞在海口市，形成一幅奇景。

電單車送外賣的哥兒們就忙個不停，發一個新年財，如果趕上班想買張機票，真是一票難求。

由海口飛去哈爾濱的來回機票由13,000元人民幣至19,000元人民幣不等，比來回歐洲還要貴。

海南交警部門已發出通知，呼籲不要開車到海口過渡，鄰近香港的廣東、瀋陽至海口高速公路的車龍長達十公里，就連內陸地區同樣出現大塞車。

連接四川西南涼山至攀枝花市的攀西公路，不少人滯留在高速公路服務區，廁所大排長龍，雅安至西昌的公路車龍長、車速慢。

交通部已經發出十條最塞高速公路路線，其中包括廊坊至北京及保定至北京等十條返程線路。

中央氣象台預計，未來三天南方出現陰雨天氣，西北及東部有雪，到時會為行車帶來不便。

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