【KTSF 陳令楠報導】

中半島Millbrae市的El Camino Real週二晚發生一宗交通事故,一名30幾歲男人受重傷,送院搶救後傷重不治,肇事司機不顧而去。

事發於晚上8點半左右,一名男子在Ludeman Lane夾El Camino Real的路口過馬路時,被一部SUV多功能車撞倒,肇事司機在車禍後不顧而去。

該名行人隨後被送院治療,但最後傷重不治。

警方透露,肇事汽車是一輛銀色或淺色SUV多功能車,可能是豐田RAV4汽車,車身可能有損毀,警方呼籲有線索的市民聯絡警方協助調查。

