Millbrae市通過連續5年加水費 增幅達一倍 （視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

中半島Millbrae市居民的水費將要連續5年成倍上漲，當局表示，增加水費是為保養及更新老舊的水利系統 。

Millbrae市議會週二批准在未來5年增加水費，根據市府報告，從2013年至今，Millbrae市一般用戶平均每月水費目前是15元，未來5年將逐年增加，到2022年7月，會上漲一倍至30元。

除了水費增加，服務附加費以及潔淨海灣費都要加價，預計到明年7月，一般用戶的每月的水費支出大約68元，到2022年會漲至接近107元。

報告指出，增加水費及附加費，是為減少預算赤字，過去4年，Millbrae市都沒有增加水費，但向該市批發自來水的舊金山水利局，已調漲批發價67%，也導致市府出現財赤。

市府表示，必須透過增加水費平衡預算，並用這筆收入改善水利系統的基礎設施，不過經濟有困難的用戶可申請市府提供的經濟援助計劃，符合資格者水費帳單會有折扣。

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