Millbrae市通過連續5年加水費 增幅達一倍 （視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島Millbrae市居民的水費將要連續5年成倍上漲,當局表示,增加水費是為保養及更新老舊的水利系統 。

Millbrae市議會週二批准在未來5年增加水費,根據市府報告,從2013年至今,Millbrae市一般用戶平均每月水費目前是15元,未來5年將逐年增加,到2022年7月,會上漲一倍至30元。

除了水費增加,服務附加費以及潔淨海灣費都要加價,預計到明年7月,一般用戶的每月的水費支出大約68元,到2022年會漲至接近107元。

報告指出,增加水費及附加費,是為減少預算赤字,過去4年,Millbrae市都沒有增加水費,但向該市批發自來水的舊金山水利局,已調漲批發價67%,也導致市府出現財赤。

市府表示,必須透過增加水費平衡預算,並用這筆收入改善水利系統的基礎設施,不過經濟有困難的用戶可申請市府提供的經濟援助計劃,符合資格者水費帳單會有折扣。

