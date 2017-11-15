Millbrae市華裔居民公聽會發言 齊聲反對開大麻店（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

娛樂大麻合法化只剩下一個多月的時間，灣區多個城市也開始加緊制定新法規，以規範大麻店的管理，中半島Millbrae市到目前為止，仍沒有任何大麻店，因此市議會週二晚就此議題舉行公聽會，吸引了很多華裔市民出席表達反對意見。

Millbrae市議會會堂週二晚座無虛席，甚至很多要到偏堂收看視頻轉播，還有些人不得不站在門外觀看，而出席的市民中，有很多都是華裔市民，還有人舉著反對在Millbrae市銷售及種植大麻的標語，向市議員們表達反對意見。

有華裔市民說反對，因為大麻對人身體不好，是毒品，既然煙都禁了，為甚麽大麻店還要大張旗鼓來開呢？

也有華裔市民說，在中國人的觀念來講，大麻是一種毒品，中國人受這種毒害實在太久了，由清朝到現在都受這個毒害，所以我覺得既然觀念上已經覺得它是毒品，所以就一定反對。

還有市民說，Millbrae市至少有5所小學，兩所中學，他們擔心在市內開大麻店會危害下一代，而且也會令治安變差。

華裔市民亦說，Millbrae本身是一個小城市，警察局也沒有了，與Burlingame市合併，如果在Millbrae市開大麻店會對治安不好，而且對Millbrae影響很大，因為市內有很多小朋友，有很多家庭，會影響下一代。

也有市民擔心小孩會覺得大麻是合法，容易取得，以後非常容易染上大麻癮。

反對者還說，如果有病人真的需要大麻，可以透過醫療途徑獲得，而不應設立專門的大麻店。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。