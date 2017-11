Millbrae市華裔居民公聽會發言 齊聲反對開大麻店（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

娛樂大麻合法化只剩下一個多月的時間,灣區多個城市也開始加緊制定新法規,以規範大麻店的管理,中半島Millbrae市到目前為止,仍沒有任何大麻店,因此市議會週二晚就此議題舉行公聽會,吸引了很多華裔市民出席表達反對意見。

Millbrae市議會會堂週二晚座無虛席,甚至很多要到偏堂收看視頻轉播,還有些人不得不站在門外觀看,而出席的市民中,有很多都是華裔市民,還有人舉著反對在Millbrae市銷售及種植大麻的標語,向市議員們表達反對意見。

有華裔市民說反對,因為大麻對人身體不好,是毒品,既然煙都禁了,為甚麽大麻店還要大張旗鼓來開呢?

也有華裔市民說,在中國人的觀念來講,大麻是一種毒品,中國人受這種毒害實在太久了,由清朝到現在都受這個毒害,所以我覺得既然觀念上已經覺得它是毒品,所以就一定反對。

還有市民說,Millbrae市至少有5所小學,兩所中學,他們擔心在市內開大麻店會危害下一代,而且也會令治安變差。

華裔市民亦說,Millbrae本身是一個小城市,警察局也沒有了,與Burlingame市合併,如果在Millbrae市開大麻店會對治安不好,而且對Millbrae影響很大,因為市內有很多小朋友,有很多家庭,會影響下一代。

也有市民擔心小孩會覺得大麻是合法,容易取得,以後非常容易染上大麻癮。

反對者還說,如果有病人真的需要大麻,可以透過醫療途徑獲得,而不應設立專門的大麻店。

