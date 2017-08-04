Millbrae民宅遭爆竊 犯案片段社網瘋傳（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報導】

星期一在中半島Millbrae市發生一宗入室盜竊案，事主損失個人財物，其後事主女兒把家中閉路電視拍到盜賊的影片上傳到Facebook，引起廣泛關注。

這段影片在事發後第二日被華裔事主的女兒上傳到Facebook，至今已經有超過23萬點擊率，接近3,000個分享。

事主在7月31日星期一外出返家後，發現上了鎖的大門竟然半開，他於是報警。

根據事主女兒在Facebook上的貼文，賊人偷走事主的珠寶和中國古董。

警方表示，今次入屋盜竊案是個別事件，該區類似案件已經大幅下降。

San Mateo縣警發言人Salvador Zuno說：”去年1月到7月，縣警在Millbrae調查了150宗入室盜竊案，今年同期，我們只是調查了88宗，數字明顯減少。”

警方都提醒民眾，平時要提高警覺，做好防盜措施。

Zuno說：”民眾可以做的包括有，去認識你們的鄰居，跟你們的鄰居打個招呼，建立良好的關係，告訴他們如果你離家數日，同時不要在社交網站告訴別人你離家數日，家中無人。除此之外，關好家中門窗，如果你有可以進入屋內的側門，就要把側門鎖好，而且確保不讓外人輕易跳過。”

警方還建議民眾家中安裝監視鏡頭，或者會報警的動作傳感器，不需要購買昂貴的保安系統，在附近的電子商店都可以買到所需的保安儀器。

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