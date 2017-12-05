Millbrae捷運站旁新發展項目待批 料建80個可負擔單位（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

中半島Millbrae市規劃委員會週一晚就Gateway at Millbrae Station開發計劃再度舉行公聽會。

Gateway at Millbrae Station 是位於Millbrae捷運站及Caltrain車站東邊的一個綜合性開發項目，包括辦公大樓、住宅公寓及一間酒店，其中公寓單位還包括80間可負擔房屋。

該項目計劃在Millbrae Caltrain及捷運站以東區域興建4座新樓宇，該區域目前大部分用作捷運停車場，改建後將有一棟6層高，面積達15萬平方英呎的辦公樓，當中3層用作停車場，另外地面還有面積接近23,000平方英呎的零售舖位。

該項目還將分別興建一棟7層高，有320個單位的公寓樓，最下面兩層則是商業舖位，另一棟則是80個可負擔公寓單位，並將優先提供給退伍軍人，第4棟新建築將是一個擁有164個房間的酒店。

城市規劃委員會基本贊成進行這個發展項目，不過部分委員仍對開發項目的一些細節及產生的影響有疑問，需要專責項目的研究人員提供進一步資訊，包括附近區域的公共安全，捷運停車位減少等問題。

市府研究人員表示，目前Millbrae捷運站有3,000個停車位，新項目則會減少556個停車位，或考慮採用接駁巴士、步行、騎自行車、共乘，或其它市府可提供的接送服務取代。

針對可負擔房屋，主要問題再於資金來源，市府目前計劃先批准商業舖位許可，以此籌集部分資金，然後再建可負擔房屋。

開發商則希望市府減免380萬開發費，用這筆經費建可負擔房屋，最後如何決定仍有待商議。

Millbrae市規劃委員會除了聽取市府員工的匯報，還有開放給公眾發言，了解市民對這個開發項目的意見，而規劃委員會投票通過後，還要再提交市議會投票表決。

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