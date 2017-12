Millbrae捷運站旁新發展項目待批 料建80個可負擔單位（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島Millbrae市規劃委員會週一晚就Gateway at Millbrae Station開發計劃再度舉行公聽會。

Gateway at Millbrae Station 是位於Millbrae捷運站及Caltrain車站東邊的一個綜合性開發項目,包括辦公大樓、住宅公寓及一間酒店,其中公寓單位還包括80間可負擔房屋。

該項目計劃在Millbrae Caltrain及捷運站以東區域興建4座新樓宇,該區域目前大部分用作捷運停車場,改建後將有一棟6層高,面積達15萬平方英呎的辦公樓,當中3層用作停車場,另外地面還有面積接近23,000平方英呎的零售舖位。

該項目還將分別興建一棟7層高,有320個單位的公寓樓,最下面兩層則是商業舖位,另一棟則是80個可負擔公寓單位,並將優先提供給退伍軍人,第4棟新建築將是一個擁有164個房間的酒店。

城市規劃委員會基本贊成進行這個發展項目,不過部分委員仍對開發項目的一些細節及產生的影響有疑問,需要專責項目的研究人員提供進一步資訊,包括附近區域的公共安全,捷運停車位減少等問題。

市府研究人員表示,目前Millbrae捷運站有3,000個停車位,新項目則會減少556個停車位,或考慮採用接駁巴士、步行、騎自行車、共乘,或其它市府可提供的接送服務取代。

針對可負擔房屋,主要問題再於資金來源,市府目前計劃先批准商業舖位許可,以此籌集部分資金,然後再建可負擔房屋。

開發商則希望市府減免380萬開發費,用這筆經費建可負擔房屋,最後如何決定仍有待商議。

Millbrae市規劃委員會除了聽取市府員工的匯報,還有開放給公眾發言,了解市民對這個開發項目的意見,而規劃委員會投票通過後,還要再提交市議會投票表決。

